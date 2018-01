Lübeck (ots) – Aufgeheizte Stimmung – als die herbeigerufenen Polizisten in einer Badelandschaft in Grömitz zu einem möglichen Diebstahl gerufen wurden. Was war im Saunabereich geschehen? Am gestrigen Dienstagabend hielt sich ein 47-jähriger aus Bayern im Saunabereich einer Grömitzer Badelandschaft auf und hatte, wie üblich, seine Badehose in den offenen Fächern im Zugangsbereich abgelegt. Als er kurz vor 22 Uhr den Bereich wieder verlassen wollte fehlte die Badehose. Trotz Suche war diese nicht auffindbar. Der 45-jährige wandte sich an die Aufsicht. Anhand der vorhandenen Überwachungskamera im Bereich der Fächer konnte ein Mann festgestellt werden, welcher besagte Hose aus dem Fach entnahm. Die Bediensteten fanden diesen und stellten bei einer Kontrolle seiner Tasche die gesuchte Badehose fest. Gegenüber den Polizisten erklärte der 46-jährige Eutiner, dass es sich um ein Versehen handeln würde. Die Badehose wurde zurückgegeben. Der Verdacht eines Diebstahl bleibt zunächst bestehen.

Quelle: presseportal.de