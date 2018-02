Lübeck (ots) – Der Diebstahl von Regenfallrohren aus Kupfer beschäftigt die Ermittler in Grömitz. Gleich vier Fälle sind in der letzten Woche angezeigt worden. Im Schulweg, in der Wicheldorfstraße sowie in Grönwohldshorst entwendeten unbekannte Diebe Fallrohre und sogenannte Standrohre aus Kupfer, in dem sie die Schrauben der Schellen lösten und die Rohre abmontierten. Die Ermittler fragen nun, ob es Zeugen gibt, die entsprechendes beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Grömitz unter der Rufnummer 04562-22000. Der Diebstahl und spätere Verkauf von Altmetall, insbesondere Kupfer, scheint attraktiv zu sein. Im Februar gab es in Oldenburg drei, in Timmendorfer Strand sieben und in Stockelsdorf einen Fall. Hinweise hierzu bitte an die jeweiligen Dienststellen.

Quelle: presseportal.de