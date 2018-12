Lübeck (ots) – Am gestrigen Donnerstagnachmittag (27.12.) kam es zu einem Unfall auf der Bundesstraße 207. Beteiligt waren ein Opel Corsa sowie ein Sattelzug. Eine Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus. Die Vogelfluglinie war im Bereich der Unfallstelle für knapp drei Stunden voll gesperrt. Eine 55-jährige Frau aus Bremen fuhr gegen 15:30 Uhr mit ihrem silberfarbenen Opel Corsa auf der Bundesstraße in Richtung Norden und kam aus noch ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur. Ihr Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Die verletzte Fahrerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste durch eingesetzte Feuerwehrangehörige freigeschnitten werden. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Der Corsa stellt einen Totalschaden dar und wurde abgeschleppt. Beim Sattelzug wurde der Tank aufgerissen und die Kardanwelle musste vor der Bergung ausgebaut werden. Dieses sorgte für eine längere Vollsperrung der B 207. Neben den Polizeibeamten waren der Rettungsdienst, die Freiwilligen Wehren aus Großenbrode und Heiligenhafen, die Straßenmeisterei, Abschleppunternehmen und eine Fachfirma aus Lübeck für die Entsorgung des ausgelaufenen Kraftstoffes im Einsatz.

Quelle: presseportal.de