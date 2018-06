Lübeck (ots) – Am letzten Samstag (23.06.) mussten die Beamten des Polizeireviers Heiligenhafen einen Unfall in Großenbrode aufnehmen. Gegen 16:30 Uhr war ein Radfahrer gestürzt und hatte sich diverse Abschürfungen zugezogen, die ärztlich versorgt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme wurde deutlicher Atemalkoholgeruch bei dem 57-jährigen Ostholsteiner festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab einen vorläufigen Wert von 2,39 Promille. Somit ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an.

Quelle: presseportal.de