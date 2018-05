Lübeck (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (25. Mai 2018) gelangten offenbar mehrere Täter in ein Hotel an der Strandstraße in Großenbrode und entwendeten einen Tresor. Die Kriminalpolizei in Oldenburg hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Freitagmorgen (25. Mai 2018) wurden Beamte des Polizeireviers Heiligenhafen und der Kriminalpolizei Oldenburg/ Holstein zu einem Einbruchdiebstahl in Großenbrode alarmiert. Wie sich herausstellte, hatten sich offenbar mehrere Täter Zutritt zu dem Hotel in der Strandstraße verschafft und anschließend aus den dortigen Büroräumen einen circa 200 Kilo schweren Tresor entwendet. Bisherigen Erkenntnissen nach wurde der Tresor wahrscheinlich mittels eines Kofferrollwagens des Hotels abtransportiert und in unmittelbarer Nähe des dortigen Bahnübergangs aufgebrochen. Die flüchtigen Täter entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Der betroffene Kofferrollwagen konnte in einem nahegelegenen Buswartehäuschen aufgefunden und sichergestellt werden. Er wird nun kriminaltechnisch auf entsprechende Spuren hin untersucht. Die Beamten der Kriminalpolizei Oldenburg/ Holstein haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zu Freitag in der Strandstraße und im Bereich des nahe gelegenen Bahnübergangs den Tathergang, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04361-10550 entgegen.

