Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information: Offenbar im Zuge eines Beziehungsdelikts ist es am Dienstagvormittag (10.10.) am Vormittag in Grube zur versuchten Tötung zweier Personen gekommen. Dringend tatverdächtig ist ein 49-jähriger Mann. Dieser wurde am gestrigen Mittwochnachmittag (11.10.) auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags in zwei Fällen und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Nachfragen beantwortet die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck.

Quelle: presseportal.de