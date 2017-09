Lübeck (ots) – Am Montagnachmittag (11. September 2017) wurde ein 4-jähriges Mädchen von einem Pferd getreten und dabei schwerverletzt. Gegen 15:40 Uhr hielt sich eine Gruppe von mehreren Personen auf einer Weide in Haffkrug auf, um dort die freilaufenden Pferde zu besuchen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam dabei ein junges Reittier (fünf Jahre alt) auf eine 4-jährige zugelaufen, schlug nach hinten aus und traf das Mädchen offensichtlich am Kopf. Die 4-jährige wurde notärztlich versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sie erlitt schwere Verletzungen. Das betreffende Pferd verblieb auf der umzäunten Koppel.

Quelle: presseportal.de