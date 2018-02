Lübeck (ots) – Am gestrigen Donnerstagnachmittag (15.02.) kam es kurz vor der Ortschaft in Hansühn zu einem Unfall. Ein Seat Arosa überschlug sich, nachdem der Wagen gegen einen Baum geprallt war. Die junge Fahrerin konnte sich nicht selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie hatte offenbar einen Schutzengel und erlitt „nur“ einige Prellungen. Gegen 15.00 Uhr fuhr eine 18-jährige Ostholsteinerin mit ihrem Wagen in Richtung Hansühn. In einer Kurve kurz vor dem Ortseingang geriet offenbar ihr silberner Seat aufgrund der Straßenglätte außer Kontrolle und fuhr gegen einen Baum. Dabei kippte der Wagen zur Seite. Der Ausstieg war blockiert. Ein Notarzt war in seiner Freizeit unterwegs und leistete Erste Hilfe. Die Fahrerin konnte von der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus mit leichten Prellungen nach Neustadt gefahren. Der Wagen stellt einen Totalschaden dar und musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße 216 war für eine Stunde voll gesperrt.

Quelle: presseportal.de