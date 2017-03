POL-HL: OH-Hasselburg / Wer kennt die Person, die im Waldgebiet Hörsten ihren Abfall entsorgte?

Lübeck (ots) – Die Umwelt-Ermittler vom Polizei- Autobahn -und Bezirksrevier Scharbeutz brauchen die Mithilfe der Bevölkerung. Am Montag (27.02.17) wurde der Polizei gemeldet, dass im Waldstück zwischen Sierhagen und Hasselburg Abfälle abgelagert wurden. An einem kleinen unbefestigten Waldweg wurden diverse Gegenstände aus dem Haushalt und Kinderkleidung sowie Spielzeug abgeworfen. Es handelt sich hier um saubere und intakte Sachen. Daher vermuten die Ermittler, dass es sich bei den im Waldgebiet Hörsten gefundenen Sachen um Flohmarktartikel handelt, die nicht verkauft wurden. Vergangenen Sonntag (26.02.17) gab es in Griebel und in Kasseedorf Flohmärkte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04524-70770 entgegen. Die Kleidung hätte kostenlos in einem Altkleidercontainer und Elektrogeräte beim ZVO (Zweckverband Ostholstein) in Neustadt oder Eutin abgegeben werden können. Hinweis: Foto der PD Lübeck freigegeben

Quelle: presseportal.de