POL-HL: OH-Heiligenhafen, Fehmarn / Erfolgreiche Streifenfahrt im Norden Ostholsteins

Lübeck (ots) – Im Rahmen der Streife wurde am Montag (26.09.16) in Heiligenhafen ein mutmaßlicher Motorrollerdieb festgestellt. Gegen 0.40 Uhr fielen der Funkstreifenwagenbesatzung zwei Rollerfahrer in der Postlandstraße auf, die von der Lerchenstraße gefahren kamen. Die beiden Männer waren ohne Beleuchtung unterwegs. Als diese die Polizei wahrnahmen, floh einer der beiden sofort über die Straße Am Kalkofen. Der andere, ein 29-Jähriger aus Ostholstein, wurde von den Fehmarner Beamten kontrolliert. Nachdem er nicht die erforderlichen Papieren für das Fahrzeug vorlegen konnte, behauptete er den Kollegen gegenüber, dass der Motorroller seinem Freund gehöre – allerdings wisse er dessen Namen nicht. Auch den noch immer laufenden Motor konnte der Fahrer nicht abstellen, da er angeblich den Zündschlüssel verloren hatte. Alles sehr merkwürdig, dachten sich die Beamten und bemerkten bei genauerer Betrachtung, dass an dem Zündschloss offenbar manipuliert worden war. Aufgrund der vorliegenden Umstände, lag nun der Verdacht nahe, dass der Mann das Kleinkraftrad entwendet hatte. Bei einer Durchsuchung seiner Person wurden zudem noch zwei Schraubendreher gefunden, die als tatrelevantes Werkzeug sichergestellt wurden. Auch die erforderliche Fahrerlaubnis konnte der Ostholsteiner nicht vorweisen. Eine Anzeige mit den entsprechenden Verstößen wurde gefertigt. Der Mann mit dem 2. Motorroller, der geflohen war, konnte bei weiterer Bestreifung im Nahbereich nicht festgestellt werden. Nur eine Stunde später kontrollierte diese Funkstreifenwagenbesatzung erneut einen Verkehrsteilnehmer, diesmal einen Autofahrer eines weißen Transporters in Burg auf Fehmarn, im Landkirchener Weg. Bei der Kontrolle legte der Hamburger einen polnischen Führerschein vor, der offenbar gefälscht war. Eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt, dem 23-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Er hatte Glück, denn er war mit seinem Bekannten unterwegs. Der frühere Beifahrer (48 J.) wechselte nun auf den Fahrersitz und die Fahrt konnte nach der Kontrolle fortgesetzt werden.

Quelle: presseportal.de