Lübeck (ots) – Am gestrigen Donnerstagnachmittag (24.08.) kam es zu einer Unfallflucht. Gesucht wird nach ersten Ermittlungsergebnissen ein schwarzer Daimler Benz, A-Klasse. Das Kennzeichen könnte mit „EU“ für Kreis Euskirchen beginnen. Kurz vor 18.00 Uhr fuhr der dunkle Wagen auf dem Neuratjensdorfer Weg stadteinwärts und übersah offenbar den von rechts vorfahrtberechtigten Opel Mokka eines 59-jährigen Heiligenhafeners. Dieser kam aus der Feldstraße und versuchte noch auszuweichen. Dennoch kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der unbekannte Fahrer setzte sofort seinen Wagen zurück und flüchtete über den Neuratjensdorfer Weg zurück in die Stadt. Die Polizei in Heiligenhafen ermittelt hinsichtlich einer Unfallflucht und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04362-50370.

Quelle: presseportal.de