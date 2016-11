POL-HL: OH-Heiligenhafen / Herrenloser Koffer in einer Bankfiliale- Koffer wurde als gefahrlos erkannt-Folgemeldung

Lübeck (ots) – Am heutigen Donnerstag (03.11.) betrat ein Mann (60-70 Jahre) die Geschäftsräume einer Bankfiliale am Markt in Heiligenhafen. Dieser stellte einen Koffer in der Vorhalle in einer Ecke ab, ging direkt wieder heraus und entfernte sich in unbekannte Richtung. Dieses führte zur Alarmierung der örtlichen Polizei. Da Herkunft und Inhalt des Koffers nicht bekannt sind wurde entschieden, das Gebäude zu räumen. Ebenso wurde eine räumliche Absperrung mit einem Radius von 50 Meter durchgeführt. Der angefordert Kampfmittelräumdienst des Landeskriminaldienstes aus Groß Nordsee traf gegen 15.30 Uhr ein. Vorsorglich war die Feuerwehr mit zwei Zügen, Einsatzleiter und einem Rettungswagen vor Ort. Der Koffer wurde untersucht (Röntgenausauswertung und Sichtung) und als gefahrlos erkannt. In dem Koffer befand sich eine mechanische Schreibmaschine. Die umfangreichen Absperrungen der Polizei wurden um 16.12 Uhr aufgehoben.

Quelle: presseportal.de