Lübeck (ots) – Der 62-jährige Erste Polizeihauptkommissar Hartmut Steffen geht Ende April 2018 in den Ruhestand. Er übergibt seine Leitungsfunktion zunächst an seinen Stellvertreter, Herrn Polizeihauptkommissar Dennys Wormsdorf (49). Der gebürtige Fargemieler Hartmut Steffen wurde am 2. Oktober 1972 als Polizeiwachtmeister eingestellt. Nach der Ausbildung und Bäderdiensten in Grömitz und Grube gab es 1976 einen „Ausrutscher“ nach Ahrensburg. Aber schon im Mai 77 folgten beständig weitere Verwendungen in Ostholstein. Nach der Ausbildung zum gehobenen Dienst leitete er ab 1986 die Polizeidienststelle in Burg auf Fehmarn. Ab Februar 2015 leitete er das Revier Heiligenhafen mit den nachgeordneten Polizeistationen Lensahn, Oldenburg, Großenbrode und Fehmarn und 87 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Seit 2010 vertrat er die Polizeidirektion Lübeck in dem Projekt „Fehmarnbelt-Querung“. Für den 62-jährigen Ersten Polizeihauptkommissar folgt die Zeit des Ruhestandes. Er möchte sich weiterhin den schönen Seiten des Lebens widmen- nun allerdings mit mehr Muße und ohne Zeitdruck. Hierzu gehören für ihn die Kinder und Enkelkinder, das Reisen und Erschließend von Ecken in nah und fern mit dem Fahrrad. Die Leitung des Polizeireviers wird zunächst der 49-jährige Revierführungsbeamte Dennys Wormsdorf übernehmen. Zeitnah folgt ein landesweites Stellenbe-setzungsverfahren.

