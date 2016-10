POL-HL: OH-Heiligenhafen /Polizei bittet um Mithilfe bei einer Vermisstenfahndung

Lübeck (ots) – Seit dem gestrigen Dienstag (11.10.) wird in Heiligenhafen die 57-jährige Martina Bartsch vermisst. Sie ist Diabetikerin und benötigt dringend ihre Medikamente. Frau B. ist 168 cm groß, korpulent, hat blonde Haare, sowie eine auffällig große Nase. Zuletzt trug sie eine rote Hose, schwarze Turnschuhe und einen Schal. Bisherige Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Kriminalpolizei in Oldenburg waren erfolglos. Die Polizei bitte nun um Mithilfe bei der Suche. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Oldenburg in Holstein unter der Rufnummer 04361-10550 oder jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: presseportal.de