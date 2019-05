Lübeck (ots) – In der Nacht zu Samstag (18. Mai 2019) wurden in Heiligenhafen die Radmuttern eines PKW’s gelöst. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen. Vergangenen Freitag (17.05.2019) wurde auf einem Garagenvorplatz in der Theodor-Storm-Straße in Heiligenhafen ein Hyundai I30 abgestellt. Am Tag darauf stieg der Besitzer vormittags in seinen PKW, nahm aber kurz nach Fahrtantritt ungewöhnliche Geräusche an seinem Fahrzeug war. Er stoppte den Hyundai und stellte fest, dass zwei Radmuttern an einem hinteren Reifen bereits fehlten, die restlichen Radmuttern waren gelockert. Die Polizei in Heiligenhafen ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zum vergangenen Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Theodor-Storm-Straße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 04362 – 50370 entgegengenommen.

Quelle: presseportal.de