Lübeck (ots) – Ein 64-jähriger aus Heiligenhafen fuhr am vergangenen Samstagmorgen (14.10) mit seinem Fahrrad über die Steinwarder-Promenade in Richtung Seebrücke. Vor ihm lief eine Frau mit ihrem weißen/hellfarbenen Labrador. Der Radfahrer übersah die quer über den Rad-/Gehweg verlaufende Hundeleine. Diese verhedderte sich im Vorderrad und der Radler stürzte. Die Hundehalterin, sie wird auf ca. 50-60 Jahre geschätzt und soll ca. 170 cm groß sein und hatte kurze, blonde Haare, entwirrte ihre Hundeleine und ging weiter, ohne sich um weiteres zu kümmern. Die Schmerzen des Radfahrers verschlimmerten sich, so dass er von seinem Hausarzt in ein Krankenhaus zur weiteren Diagnostik überwiesen wurde. So erhielten auch die Polizeibeamten aus Heiligenhafen erst am gestrigen Dienstag Kenntnis über den Vorfall. Der Ermittler sucht nun die Hundehalterin und fragt nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Heiligenhafen unter der Rufnummer 04362-50370.

Quelle: presseportal.de