Lübeck (ots) – Gemeinsame MedienInformation von Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck Am Mittwochabend (20. Dezember 2017) schoss ein 35-jähriger Mann in Heiligenhafen mit einem Luftgewehr auf mehrere Polizeibeamte. Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am Freitag (22.12.2017) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ wegen der Tat zum Nachteil der Polizeibeamten und einer dem Mann darüber hinaus vorgeworfenen schweren räuberischen Erpressung vom 16.07.2017 antragsgemäß Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige der Justizvollzugsanstalt Lübeck zugeführt. . Nachfragen zu dieser gemeinsamen Medieninformation beantwortet die Staatsanwaltschaft Lübeck bis 16:30 Uhr des heutigen Tages unter der Rufnummer 0170 5650837. Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de