POL-HL: OH-Heiligenhafen / Zeugen nach Raubüberfall in Heiligenhafen gesucht

Lübeck (ots) – Am Donnerstag (06.10.16) kam es in Heiligenhafen zu einem bewaffneten Raubüberfall in einer Spielothek. Der Tatverdächtige floh unerkannt mit einer geringen Menge Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Nach ersten Informationen bedrohte ein Mann gegen 2.30 Uhr die Angestellte der Spielhalle in der Industriestraße mit einer Schusswaffe. Der zirka 1,80 Meter große Unbekannte sprach dabei deutsch ohne erkennbaren Akzent. Eine Fahndung nach diesem Mann blieb erfolglos. Er war nach Zeugenaussagen zur Tatzeit mit einer dunkelblauen Jacke, einer Jeans, Sportschuhen und einem Basecap bekleidet. Vielleicht ist die beschriebene Person jemandem zur Tatzeit im nahegelegenen Sundweg aufgefallen oder aber ein Zeuge hat gesehen, ob der Unbekannte möglicherweise in ein Fahrzeug gestiegen ist, mit dem er seine Flucht fortsetzte. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oldenburg i.H. unter der Rufnummer 04361-10550 entgegen.

Quelle: presseportal.de