Lübeck (ots) – Am Montagnachmittag (20.05.2019) wurde auf einem Supermarktparkplatz in Heiligenhafen ein Fahrzeug angefahren. Der Unfallverursacher meldete den Vorfall der Polizei. Im Zuge der Ermittlungen suchen die Beamten nun zur Schadensregulierung die Geschädigte des angefahrenen PKW. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein 85-jähriger Mann den Supermarktparkplatz in der Straße Am Strande. Beim Einparken in eine dortige Parklücke touchierte der Ostholsteiner mit seinem BMW einen blauen Kleinwagen. Um den Geschädigten auf die Beschädigung aufmerksam zu machen, wartete der Mann vor dem Supermarkt. Von dort aus erblickte er eine dunkel gekleidete, schlanke Frau, die in den Kleinwagen einstieg. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters konnte er die Dame nicht mehr erreichen, rief ihr noch hinterher, jedoch vergeblich. Die Frau stieg in den blauen Kleinwagen und fuhr davon. Der Ostholsteiner begab sich zur Polizei und meldete den Vorfall. Um den entstandenen Schaden regulieren zu können, suchen die Beamten des Polizeireviers Heiligenhafen nun die schlanke Frau und den genannten blauen Kleinwagen mit Ostholsteiner Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhafen unter der Telefonnummer 04362- 50370 entgegen.

Quelle: presseportal.de