POL-HL: OH-HL / Mit 2,86 Promille auf der Autobahn unterwegs

Lübeck (ots) – Am gestrigen Sonntagnachmittag (05.03.) wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der Autobahn 1 gemeldet, welches in Schlangenlinien fuhr. Der Wagen konnte gestoppt werden; der Fahrer war deutlich angetrunken. Bei der Fahrt zum 2. Polizeirevier und der Blutprobenentnahme leistete er Widerstand. Gegen 17.30 Uhr erreichte die Einsatzsatzleitstelle der Polizei über Notruf die Meldung über einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer. Zeugen meldeten aus dem Bereich Neustädter Bucht auf der Autobahn 1 einen silberfarbenen VW Golf, welcher in Schlangenlinien in Richtung Süden unterwegs war. Im Rahmen der Fahndung konnte der Golf zwischen Lübeck-Zentrum und Moisling gestoppt werden. Beamte des 2. Polizeireviers dokumentierten die äußerste auffällige Fahrweise mit der im Streifenwagen verbauten Videokamera. Der 40-jährige Lübecker konnte sich kaum orientieren und tat sich schwer, auf den eigenen Beinen zu stehen. Ein freiwilliger Test ergab 2,86 Promille. Er war weder mit einer Blutprobenentnahme noch mit der Fahrt zum 2. Polizeirevier einverstanden und schlug mehrfach um sich. Die Beamten mussten ihm Handfesseln anlegen. Nach der Blutprobe wurde er zunächst im Polizeigewahrsam untergebracht. Die Ermittlung in diesem Fall führt das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz.

Quelle: presseportal.de