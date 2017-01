POL-HL: OH-Kreisstraße 48-Weißenhäuser Strand / Unfall -Fahrer schwer verletzt

Lübeck (ots) – Am heutigen Mittwoch (11.01.) fuhr gegen 11.45 Uhr ein 48-jähriger Ostholsteiner mit seinem schwarzen Audi S 8 auf der Kreisstraße 48 in Richtung Weißenhäuser Strand. Vor der Ortseinfahrt kam der Wagen offenbar mit der Felge gegen den Kantstein und drehte sich um die Achse. Das Fahrzeugheck prallte gegen einen Straßenbaum und den Zaun des Truppenübungsplatzes. Der Fahrer wurde mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Der Audi stellt einen wirtschaftlichen Totalschaden dar. An der Unfallstelle unterstützten neben dem Rettungsdienst die Feuerwehren aus Oldenburg und des BW-Standortes Putlos.

Quelle: presseportal.de