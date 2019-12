Lübeck (ots) – Am Mittwochnachmittag (11.12.2019) kam es auf der L 184 in Bosau, Ortsteil Braak, zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein Fahrzeugführer frontal gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum und entfernte sich anschließend vom Unfallort, so dass umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet wurden. Mittlerweile hat sich der vermeintliche Unfallverursacher gemeldet und befindet sich im Krankenhaus. Gegen 14.20 Uhr wurde Beamten der Polizeistation Hutzfeld ein Verkehrsunfall auf der L 184, Wilhelm-Wisser-Straße, gemeldet. Kurz vor dem Ortseingang Braak konnten die Beamten einen stark beschädigten Pkw am Fahrbahnrand feststellen. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 23-jähriger Ostholsteiner mit seinem BMW aus Eutin kommend in Richtung Braak, kam dann aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Auf Grund der starken Beschädigungen am Pkw und auch am Baum mussten die Beamten davon ausgehen, dass sich der Fahrzeugführer durch den Unfall nicht unerheblich verletzt hatte. Aus diesem Grunde wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, an der unter anderem auch der Rettungshubschrauber, Drohnen und Personensuchhunde der Polizei und Feuerwehr teilnahmen. Gegen 20.00 Uhr musste die Suche auf Grund der Dunkelheit erfolglos eingestellt werden. Die Unfallstelle musste bis 16.10 Uhr voll gesperrt werden. Am nächsten Morgen (12.12.2019) erschienen die Eltern des 23-Jährigen bei der Polizei in Eutin und teilten mit, dass vermutlich ihr Sohn der Unfallverursacher sei und dieser sich mittlerweile mit schweren Verletzungen in einem Lübecker Krankenhaus befinde. Weitere Suchmaßnahmen wurden daraufhin nicht mehr eingeleitet. Die Polizeistation Hutzfeld hat die Sachbearbeitung des Verkehrsunfalles übernommen und ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Nachfragen zu dieser Medieninformation beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Quelle: presseportal.de