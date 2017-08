Lübeck (ots) – Am heutigen Mittwochmorgen (30.08.) kam es auf der Landesstraße 184 zu einem schweren Unfall. Ein Tiguan kam auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Straße war für drei Stunden voll gesperrt. Gegen 06.40 Uhr fuhr ein 53-jähriger Eutiner mit seinem VW Tiguan auf der Landestraße 184 von Ahrensbök nach Eutin. Im Bereich der Ortschaft Klenzau verlor er offenbar in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Seat Ibiza zusammen. Dieser kam an einer abschüssigen Fläche seitlich der Fahrbahn zum Stehen. Der 32-jährige Seatfahrer aus Eutin wurde im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aufwendig befreit werden. Die ärztliche Erstversorgung wurde durch einen Notarzt, welcher auf dem Weg zum Dienst nach Siblin war, gewährleistet. Abschließend wurde der 32-jährige nach Lübeck ins Uniklinikum gebracht, den Fahrer des Tiguan fuhren Rettungskräfte nach Eutin ins Krankenhaus. Für beide besteht zum jetzigen Zeitpunkt keine Lebensgefahr. Insgesamt wurde die Fahrbahn für knapp drei Stunden voll gesperrt.

Quelle: presseportal.de