POL-HL: OH-Lensahn-Bäderstraße / Vermutlicher Arbeitsunfall mit Todesfolge

Lübeck (ots) – Am vergangenen Samstag (13.05.) ist es gegen 15.00 Uhr beim Umspannwerk in Lensahn zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 20-jähriger verstorben ist. Der junge Mann war mit weiteren Angestellten einer Firma für Brand- und Wasserschadenssanierung mit Reinigungsarbeiten an dem Elektron-Umspannwerk beauftragt. Dabei ist es offensichtlich zu einem Arbeitsunfall gekommen. Der junge Mann aus Hannover wurde dabei aus noch nicht geklärter Ursache derart verletzt, dass er trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen vor Ort verstarb. Die Kriminalpolizei in Oldenburg ermittelt. Zum jetzigen Zeitpunkt werden noch keine weiteren Details bekanntgegeben.

Quelle: presseportal.de