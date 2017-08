Lübeck (ots) – Samstagmittag (19. August 2017) wurde auf einem Supermarktparkplatz in Lensahn eine 57-jährige Mitarbeiterin von einem PKW angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, die Polizei sucht Zeugen. Gegen 13.15 Uhr war eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Bäderstraße in Lensahn damit beschäftigt, Einkaufswagen auf dem Kundenparkplatz zu sortieren. Als sich die 57-Jährige in unmittelbarer Nähe eines entsprechenden Unterstandes stand, wurde sie von einem dunklen Kleinwagen angefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte der Fahrer des Kleinwagens auf einem gegenüberliegenden Behindertenparkplatz. Beim Rückwärtsausparken traf er die Geschädigte am Bein. Bedingt durch den Zusammenstoß stürzte sie, fiel zu Boden und zog sich weitere leichte Verletzungen zu. Entgegen der Absprache, die Personalien im Supermarkt auszutauschen, entfernte sich der Unfallverursacher in einem günstigen Moment unerkannt vom Unfallort. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tathergang und insbesondere zu dem flüchtigen Fahrzeugführer machen können. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen kräftigen, circa 175cm -180cm großen Mann im Alter von etwa 70 Jahren handeln. Er trug graue Haare, sein Erscheinungsbild wird als westeuropäisch beschrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann in einem dunklen Kleinwagen älteren Baujahres unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lensahn unter der Telefonnummer 04363/ 91263 entgegen.

Quelle: presseportal.de