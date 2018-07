Lübeck (ots) – Am Donnerstagabend ( 19.07.2018 ) prallte auf der Kreisstraße 59 bei Lensahn ein VW Passat gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt, am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Gegen 18.10 Uhr wurden die Beamten der Polizeistation Oldenburg über einen Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der Kreisstraße 59 bei Lensahn informiert. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 24-jährige Ostholsteiner mit seinem VW Passat die Kreisstraße 59 aus Oldenburg kommend in Richtung Lensahn. Im Bereich einer leichten Linkskurve in der Straße „Rugenhandschen“ kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat auf die gegenüberliegende Bankette geschleudert. Der Ostholsteiner konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde jedoch nach bisherigen Erkenntnissen bedingt durch den Aufprall leicht verletzt. Nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Neustadt gebracht. Am VW Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Fahrbahn wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für circa eine Stunde komplett gesperrt. Die Polizeistation Lensahn hat die Sachbearbeitung des Verkehrsunfalles übernommen.

Quelle: presseportal.de