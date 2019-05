Lübeck (ots) – Am Donnerstag (02.05.) ereignete sich in Lensahn ein Unfall. Ein Lkw mit Planenverdeck fuhr zunächst weiter und konnte ermittelt werden. Allerdings sind die Aussagen zum Unfallhergang unterschiedlich. Deshalb bittet die Polizei um weitere Zeugen. Morgens gegen 09:00 kam es im Einmündungsbereich der Lübecker Straße und Sandkamp zu einem Unfall zwischen einen Lkw Renault und einen VW UP. Der Lkw fuhr weiter und der Fahrer konnte ermittelt und informiert werden. Dieser erschien in Rellingen bei der Polizei und machte seine Aussage. Die Schilderungen sind unterschiedlich. Hinter dem weißen VW UP fuhr möglicherweise ein weiteres Fahrzeug. Vielleicht hat dieser Fahrzeugführer oder andere Zeugen den Unfallhergang beobachtet und können der Polizei Hinweise geben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04363-91263 zu melden.

Quelle: presseportal.de