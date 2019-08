Lübeck (ots) – Im Briefkasten der Polizeistation Lensahn fanden die Beamten am Sonntagmorgen (11.08.) neun Fahrzeugantennen. Einen weiteren Hinweis gab es nicht. Die Beamten stellen sich nun die Frage, woher die Antennen kommen und ob es möglicherweise Geschädigte gibt. Hinweise bitte an die Polizei in Lensahn unter der Rufnummer 04363-91263.

Quelle: presseportal.de