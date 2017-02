POL-HL: OH-Lensahn-Oldenburg in Holstein / So geht es nicht – Zweimaliges Fahren ohne Fahrerlaubnis unter BTM-Verdacht

Lübeck (ots) – Am Samstag (25.02.) kontrollierten Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers gegen 15.00 Uhr in Lensahn eine 54-jährige Ostholsteinerin mit ihrem Seat Ibiza. Die Beamten stellten fest, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv und hatte eine Blutprobe zur Folge. Gegen 20.00 Uhr war einer der an der Kontrolle beteiligten Beamten in Richtung Oldenburg/H. auf dem Nachhauseweg. Vor ihm fuhr schon wieder die Ostholsteinerin mit ihrem Seat. Offensichtlich hatte die Frau die Belehrung der Polizisten nicht verstehen wollen. Über die Einsatzleitstelle wurden Polizeibeamte der Station Oldenburg verständigt. Sie kontrollierten kurz vor 20.00 Uhr die Fahrerin in der Bahnhofstraße. Eine weitere Blutprobenentnahme musste angeordnet werden. Aus einem Ermittlungsverfahren sind nun zwei geworden.

Quelle: presseportal.de