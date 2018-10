Lübeck (ots) – Am vergangenen Montag (08.10.) kam es in der Nacht gegen 02.00 Uhr zu einer Unfallflucht in Luschendorf. In der Ostseestraße fuhr offensichtlich ein Fahrzeug über die Mittelinsel in der dortigen Fahrbahnmitte. Diese, sowie das Fahrzeug, wurden erheblich beschädigt. Durch Ermittlungen der Polizeibeamten aus Ratekau und ersten Zeugenhinweisen konnte das Fahrzeug, ein weißer Hyundai i10 mit roter Firmenaufschrift, ermittelt werden. Der Fahrer steht nicht fest. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 33-jährigen aus Pansdorf. Dieser ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hat möglicherweise das Fahrzeug unbefugt in Gebrauch genommen. Die Beamten aus Ratekau benötigen Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben und den Fahrzeugführer beschreiben können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 04504-7088880.

Quelle: presseportal.de