POL-HL: OH-Malente-Bahnhofsstraße-Dammstraße / Zwei Wohnungseinbrüche -Hinweise erbeten

Lübeck (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es in Malente zu zwei Einbrüchen. Ein Kellerfenster zum Heizungskeller in der Bahnhofsstraße wurde zerbrochen. Da die nächste innenliegende Kellertür verschlossen war, gab/en der/die Einbrecher offensichtlich auf. Als Tatzeit geben die Geschädigten den Zeitraum von Samstag (24.09.) 17.30 Uhr auf Sonntagabend 19.00 Uhr an. In unmittelbarer Nähe wurde am Sonntagnachmittag (25.09.) in der Dammstraße das Schlafzimmerfenster geöffnet und als Einstieg in die Wohnung genutzt. Dort entwendete man Unterhaltungselektronik. Hier dürfte die Tatzeit zwischen 15.25 bis 16.00 Uhr liegen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Eutin übernommen. Da die Tatorte in unmittelbarer Nähe liegen kann ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04521-8010.

Quelle: presseportal.de