POL-HL: OH-Malente-Bahnhofsstraße-Sebastian-Kneipp-Straße / Junge Radfahrerin angefahren und weitergefahren

Lübeck (ots) – Im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße/Sebastian-Kneipp-Straße wurde am vergangenen Dienstag (09.05.) gegen 15.00 Uhr eine 13-jährige Radfahrerin von einem Fahrzeug angefahren. Das Kind stürzte. Die Fahrzeugführerin eines dunkelgrauen VW Busses setzte zurück, wendete und fuhr über die Sebastian-Kneipp-Straße davon. Das junge Mädchen verletzte sich leicht an der Schulter. Ihre Mutter erstattet am Mittwoch eine Strafanzeige. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre, schlank mit hellblonden, glatten, schulterlangen, zum Zopf gebundenen Haaren. Sie trug ein weißes Oberteil. Die Polizei in Malente ermittelt und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04523-201780.

Quelle: presseportal.de