POL-HL: OH-Malente-Benz / Bootstrailer mit Speedboot entwendet

Lübeck (ots) – In Bad Malente im dortigen Ortsteil Benz wurde auf einer Weise eines Bauernhofes einen Anhänger mit einem sogenannten Speedboot abgestellt. An dem Wochenende, 07. April bis 09. April 2017, wurde der Anhänger mit den Boot entwendet. Die Kriminalpolizei in Eutin ermittelt. Bei dem Boot handelt es sich um eines der Marke Sea Hunt Speedboat Taoa 650, GFK-Schale. Die Schiffsnummer ist HH-A857, der Name lautet „Thor“. Es ist mit einem Außenbootmotor Mercury ausgestattet. Der Anhänger vom Hersteller Pongratz hat das amtliche Kennzeichen PI-FZ 598. Der Gesamtwert liegt bei 30.000 Euro (Anhänger 5000 Euro). Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Kriminalpolizei in Eutin unter der Rufnummer 04521-8010 entgegen.

Quelle: presseportal.de