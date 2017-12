Lübeck (ots) – Am Samstagabend (16. Dezember 2017) geriet in Malente ein Schuppenanbau eines Einfamilienhauses in Brand. Auch die Fassade des Wohnhauses und eine benachbarte Garage wurden durch das Feuer beschädigt. Die Eutiner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 19.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer in Malente entsandt. In der Straße Am Stadion stellten die Einsatzkräfte einen in Flammen stehenden Holzschuppenanbau fest. Auch Teile der Fassade des angrenzenden Einfamilienhauses und eine benachbarte Garage waren in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen und einen größeren Schaden verhindern. Das Einfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar, der Holzschuppen jedoch wurde nahezu vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Beamte der Eutiner Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen, der Brandort wurde beschlagnahmt. Nach derzeitigem Sachstand liegen keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Tat vor, es wird vielmehr von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Quelle: presseportal.de