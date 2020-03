Mindestens 35 neue Coronafälle: Zahl auf 158 gestiegen In Hamburg haben sich im Vergleich zu Freitag 35 weitere Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die Zahl der bestätigten Coronafälle stieg auf 158 in der Hansestadt, wie die Gesundheitsbehörde am Samstag mitteilte. Bei den neu gemeldeten Fällen gebe es überwiegend ein Zusamm

Corona-Krise: Website zur Eindämmung des Virus – Trump macht falsche Versprechen Donald Trump will den Coronavirus in den USA eindämmen, nimmt es mit den Fakten aber nicht sehr genau. So soll Google eine hilfreiche Website quasi startbereit haben – doch das Unternehmen dementiert. Eine Website, die bei der Eindämmung des Coronavirus helfen soll, hat US-Präsident Donald Trump am

Tropen-Aquarium in Hamburg geschlossen: Hagenbeck geöffnet Das Tropen-Aquarium im Tierpark Hagenbeck bleibt angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ab sofort geschlossen. Die anderen Bereiche des Zoos sind aber zunächst weiterhin für Besucher offen, wie der Tierpark am Samstag mitteilte. Die Lage könne sich aber jederzeit ändern. Es finden ein

Ex-Weltmeister - Gericht: Ronaldinho bleibt in Paraguay in U-Haft Asunción (dpa) - Ein Berufungsgericht in Asunción hat am Freitag die Untersuchungshaft für den ehemaligen brasilianischen Fußballstar Ronaldinho und seinen Bruder Roberto Assis bestätigt. Wie die Staatsanwalt auf Twitter mitteilte, wies das Gericht einen Antrag der Verteidigung, die U-Haft in Hausar

Coronavirus: Ein Urlauber aus Österreich berichtet von seinen Eindrücken Das Robert Koch-Institut hat Tirol in Österreich als Risikogebiet wegen des Coronavirus eingestuft. Im Interview mit t-online.de berichtet ein Urlauber vom Chaos und den Ausreise-Schwierigkeiten. Eigentlich wollte Maximilian Juncker aus Hamburg mit seiner zwölfköpfigen Reisegruppe einfach nur einen

Hamburger helfen sich in Coronakrise gegenseitig Zahlreiche Hamburger haben angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ihre Hilfe angeboten. In einigen Geschäften finden sich beispielsweise Aushänge, in denen Menschen Senioren und durch das Virus besonders gefährdeten Mitbürgern Unterstützung beim Einkaufen anbieten. Nachbarschaftshilfe

Mann bei Schlägerei auf St. Pauli lebensgefährlich verletzt Eine Auseinandersetzung endet für einen Mann in Hamburg im Krankenhaus. Er schwebt in Lebensgefahr. Ein Mann schwebt nach einer Schlägerei im Hamburger Stadtteil St. Pauli in Lebensgefahr. Ein Polizeisprecher bestätigte am Morgen, dass es in der Nacht zu einer Schlägerei gekommen sei, in deren Folge

Grundschüler aus Oberhavel mit Coronavirus infiziert Ein Grundschüler aus Mühlenbeck im Kreis Oberhavel ist mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Der Schüler der Käthe-Kollwitz-Grundschule sei positiv getestet worden, teilte der Landkreis am Samstag in Oranienburg mit. Die Menschen, die direktem Kontakt zu dem Jungen gehabt hätten, seien zuhause i

Schleswig-Holstein will Restaurantbesuche beschränken Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus plant Schleswig-Holstein Einschränkungen für Restaurantbesuche. Für diese sollen künftig Auflagen gelten, wie Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Samstag dem Sender NDR 1 Welle Nord sagte. Geplant sind Abstandsregelungen zwischen den Tischen u