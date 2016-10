POL-HL: OH / Malente / Diebstahl einer hochwertigen Hebebühne

Lübeck (ots) – In der Zeit von Donnerstag, dem 20.10.2016 bis Montag dem 24.10.2016 kam es in Bad Malente zum Diebstahl einer hochwertigen Hebebühne vom Gelände eines stillgelegten Betonsteinwerks. Ein ortsansässiger Handwerksbetrieb hatte in dem ehemaligen Betonsteinwerk in der Plöner Straße Dachdeckerarbeiten durchgeführt und zu diesem Zweck eine Hebebühne aufgestellt. Nachdem am Wochenende kein Betrieb auf der Baustelle war, stellte der Inhaber des Handwerksbetriebes am Montag fest, dass im Laufe des Wochenendes die mit einer Sicherung versehene Hebebühne offensichtlich entwendet wurde. Die Arbeitsbühne hatte einen Wert von mehr als 15.000 Euro. Die Polizeistation Malente hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die möglicherweise am Wochenende Beobachtungen im Bereich des Betonsteinwerks gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Hebebühne machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Malente unter 04523/201780 entgegen

Quelle: presseportal.de