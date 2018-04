Lübeck (ots) – Am Montagvormittag ( 23. April 2018 ) führten Beamte der Polizeistation Malente eine stationäre Verkehrskontrolle in Malente durch. Hierbei mussten etliche Verstöße festgestellt werden. Im Zeitraum von 10:00 Uhr und 12:00 Uhr am Montag, den 23. April 2018, führten sechs Kollegen der Polizeistation Malente eine stationäre Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt „Gurt/Handy“ im Stadtgebiet von Malente durch. In diesem kurzen Zeitraum wurden ca. 50 Fahrzeuge durch die Beamten kontrolliert und folgende Verstöße festgestellt und geahndet: – 14 x Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes – 1 x Nutzung eines Mobiltelefons – 1 x Überschreitung Hauptuntersuchung mehr als 2 Monate – diverse Kontrollberichte aufgrund nicht mitgeführter Fahrzeugpapiere oder Fahrzeugmängeln Ähnliche Kontrollen werden auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen durch die Beamten durchgeführt.

Quelle: presseportal.de