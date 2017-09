Lübeck (ots) – Am Montagnachmittag (18. September 2017) kam es in einem Malenter Einkaufsmarkt zu einem Ladendiebstahl durch einen 52-jährigen Mann. Ein zunächst harmloser Einsatz – doch dann kam alles anders… Gegen 16:05 Uhr wurde der 52-jährige in dem Discounter dabei beobachtet, wie er mehrere Tüten Chips und auch andere Lebensmittel aufgemacht und gleich vor Ort verzerrt habe. Im Anschluss daran wollte er den Markt verlassen. Eine herbeigerufene Funkstreifenbesatzung aus Eutin überprüfte den Dieb. Ein bei ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,26 Promille. Ein Hausverbot durch den Marktleiter wurde ihm erteilt. Zudem erhielt er einen Platzverweis für den Bereich. Trotzdem kehrte der Tatverdächtige wenig später zum Einkaufsmarkt zurück. Die zufällig vorbeifahrende Streife erkannte den Mann aus dem vorherigen Einsatz wieder. Er wurde ins Gewahrsam genommen, da der Platzverweis nicht eingehalten wurde. Der zuvor so besonnene 52-jährige ging unvermittelt auf die Beamten zu, erhob die geballte Hand und versuchte, die Beamten zu beißen. Gegen den 52-jährigen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und des Hausfriedensbruchs eingeleitet. Das Polizeirevier Eutin ermittelt u. a. auch wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung und des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Zur Beweiserhebung wurde ihm zudem eine Blutprobe entnommen.

Quelle: presseportal.de