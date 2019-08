Lübeck (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend (22.08.) war offenbar einem Rettungswagen in Malente während der Fahrt ein Rad abgefallen. Gegenüber der Polizei erklärte die beiden Rettungssanitäter, dass sie auf der Rückfahrt von einem Krankentransport aus Lübeck waren. Die Fahrt über die Autobahn und Bundesstraße verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse. In Malente verspürte der Fahrer gegen 20:00 Uhr ein lauter werdendes Geräusch und Schlagen. In der Marktstraße prallte das Chassis auf die Fahrbahn und der Wagen stoppte schlagartig. Die beiden Sanitäter mussten feststellen, dass sich der hintere linke Zwillingsreifen von der Achse gelöst hatte. Die Beamten der Polizeistation Malente konnten im Nahbereich nur eine der sechs notwendigen Radmuttern finden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die fehlenden fünf Radmuttern bereits während der Fahrt gelöst hatten. Der Rettungswagen, welcher von einem privaten Unternehmen betrieben wird, wurde abgeschleppt – die Ausrüstung umgeladen. Die Polizei ermittelt hinsichtlich eines Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel (§§ 315b und 305a StGB).

Quelle: presseportal.de