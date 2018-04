Lübeck (ots) – Auf einem Baustellengelände in Pelzerhaken kam es am Donnerstag (12. April 2018) zu einem Unfall. In dem Ostseeferienbad wurden den Ermittlungen der Polizei zufolge Kranarbeiten für die Fertigstellung neuer Strandhäuser durchgeführt, als gegen 12:22 Uhr eine circa 300 Kilogramm schwere Holzrahmenwand infolge einer Windböe aus der Verankerung des Autokrans geriet. Die Innenwand stürzte dabei aus einer Höhe von etwa drei bis vier Metern auf einen 22-jährigen Arbeiter aus Hamburg. Der schwerverletzte Hamburger wurde notärztlich versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Lübecker Klinik gebracht. Eine notfallseelsorgerische Nachbetreuung für die vor Ort verbliebenen Bauarbeiter wurde angefordert. Das Polizeirevier in Neustadt i. H. führt die weiteren Ermittlungen.

Quelle: presseportal.de