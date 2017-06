POL-HL: OH-Neustadt / Auffahrunfall mit Ferrari auf der BAB 1 bei Neustadt

Lübeck (ots) – Am Dienstagvormittag (06.06.2017) ereignete sich auf der BAB 1 bei Neustadt ein Verkehrsunfall, bei dem unter anderem ein Ferrari beschädigt wurde. Im Rahmen der Bergungsmaßnahmen rutschte das hochwertige Fahrzeug aus der Halterung des Abschleppunternehmens und prallte auf die Fahrbahn. Es entstand erheblicher Sachschaden. Gegen 10.50 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der BAB 1 kurz vor der Anschlussstelle Neustadt Mitte gemeldet. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 49-jähriger Mann aus Hessen mit seinem roten Ferrari die BAB 1 auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden. Kurz vor der Anschlussstelle Neustadt Mitte bildete sich zu diesem Zeitpunkt temporär ein Rückstau auf beiden Fahrspuren. Die aufgestauten Fahrzeuge waren für den nachfolgenden Verkehr erst spät zu erkennen. Um einen Verkehrsunfall auf der linken Fahrspur zu verhindern, wich der Ferrarifahrer nach rechts aus und prallte dort gegen einen weißen Hyundai. Sowohl der Hesse als auch der aus Ostholstein stammende 36-jährige Fahrer des Hyundai wurden nach jetzigem Ermittlungsstand nicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand zunächst ein Gesamtsachschaden von circa 33.000 Euro. Beamte des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz haben die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die BAB1 kurzfristig voll gesperrt. Neben dem beteiligten Hyundai musste auch der nicht mehr rollfähige Ferrari durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Beim Verladevorgang rutschte das hochwertige Fahrzeug jedoch aus einer Halterung des Abschleppers und fiel auf die Fahrbahn. Bedingt durch den Sturz entstand am Ferrari wirtschaftlicher Totalschaden. Beim zweiten Bergungsversuch konnte der erheblich beschädigte rote Sportwagen schlussendlich geborgen werden. Gegen 12.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

Quelle: presseportal.de