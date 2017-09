Lübeck (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag (18. September 2017) ereignete sich ein Diebstahl im Rezeptionsbereich eines Neustädter Hotels. Der Tatverdächtige konnte mit der Beute in Richtung Strand flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Kurz nach Mitternacht (18. September 2017) hielt sich ein Mann im Foyer eines Hotels in Neustadt in Holstein auf. Derzeitigen Erkenntnissen nach gelangte er in den offenen Rezeptionsbereich der an der Pelzerhakener Straße gelegenen Hotelanlage. Dort schaute er sich mehrfach um und suchte offenbar nach Wertgegenständen. Sein Aufenthalt im Rezeptionsbereich blieb jedoch nicht ganz unbemerkt. Die Alarmanlage des Hotels löste Alarm aus, sodass der Hotelbesitzer Kenntnis von dem ungebetenen Gast bekam. Wenig später konnte er den Mann im Rezeptionsbereich stellen und informierte die Polizei. Kurz vor dem Eintreffen der Beamten gelang dem Tatverdächtigen jedoch die Flucht in Richtung Strand. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeutete er einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Neustädter Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Beschreibung nach soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen circa 25-30 jährigen Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er ist circa 170cm groß, hatte schwarze Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Zur Tatzeit war er mit einer hellblauen, an den Schultern weiß abgesetzten Joggingjacke und einer Jeanshose bekleidet. Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Neustadt zu melden. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04561-6150 entgegen.

