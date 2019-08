Lübeck (ots) – Montagmittag (26. August 2019) ist es in Neustadt/ Holstein und Umgebung zu mehreren Enkeltrickanrufen gekommen. Unbekannte hatten sich den Geschädigten am Telefon gegenüber als angebliche Verwandte ausgegeben und um Überweisung von Bargeld gebeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. „Hallo, hier ist Anne, kennst du mich nicht mehr?“ Mit diesen Worten meldete sich Montagmittag gegen 12.00 Uhr eine weibliche Stimme mit unterdrückter Nummer amTelefon bei einer Geschädigten in Neustadt. Die Frau am Telefon gab an, dass sie bei der Überweisung für den Kauf einer Eigentumswohnung einen Fehler gemacht habe. Um die Wohnung jetzt doch noch erwerben zu können, benötige sie dringend 5000 Euro. Die Geschädigte reichte die Anruferin, die hochdeutsch sprach und sehr freundlich war, an ihren Mann weiter. Dieser bemerkte den Schwindel und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei in Neustadt ermittelt jetzt aufgrund drei tagesaktueller Fälle wegen des Verdachts des versuchten Betruges rund um Neustadt. Tipps der Polizei: – Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. – Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selber. – Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Quelle: presseportal.de