Lübeck (ots) – Am Samstagabend (18. August 2018) brach in den Räumlichkeiten der „Neustädter Tafel“ ein Feuer aus. Personen wurden nicht verletzt, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Neustadt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 22.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand im Sandberger Weg in Neustadt/ Holstein alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Küchenbrand in den Räumlichkeiten der „Neustädter Tafel“ fest. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurde nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich ersten Feststellungen nach auf circa 50.000 Euro. Wann die Räume der gemeinnützigen Einrichtung wieder in vollem Umfang genutzt werden können, steht noch nicht fest. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Brandort beschlagnahmt. Ermittler der Neustädter Kriminalpolizei suchten am Montagvormittag die Brandstelle auf. Nach bisherigem Sachstand gibt es keine Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden oder eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Ermittlungsergebnisse deuten vielmehr darauf hin, dass der Brand vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Bereich der Küche ausgebrochen ist.

Quelle: presseportal.de