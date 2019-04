Lübeck (ots) – Dienstagvormittag (02. April 2019) ist in Neustadt/Holstein ein mit 20.000 Litern Gülle beladener Sattelauflieger umgekippt. Die ausgelaufene Gülle ergoss sich auf weite Teile der Fahrbahn. Während der Bergungsarbeiten waren Teile des Rettiner Wegs im Bereich des Kreisverkehrs mehrere Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Gegen 09.45 Uhr befuhr ein 21-jähriger Ostholsteiner mit seinem Sattelzuggespann den Rettiner Weg in Neustadt/ Holstein vom Stadtzentrum in Richtung des Kreisverkehrs. Im Kreisverkehr vor der Ausfahrt zum Ostring kippte aus bisher unbekannter Ursache der mit 20.00 Litern beladene Auflieger des Gespanns um. In der Folge liefen circa 3000 Liter Gülle auf die Fahrbahn. Einige Fahrzeuge des angrenzenden Automobilhandels wurden durch die Gülle oberflächlich verunreiningt und zum Teil durch abgesplitterte Teile des Aufliegers leicht beschädigt. Der 21-jährige Fahrer des Gespanns erlitt einen Schock. Beamte des Polizeireviers Neustadt/ Holstein haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Zuge der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste der Bereich rund um den Kreisverkehr am Rettiner Weg mehrere Stunden gesperrt werden. Umleitungen erfolgten über den Kreuzweg und den Sandberger Weg. Die Bergung des Gespanns musste mittels eines Krans durchgeführt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 60.000 Euro. Die ausgelaufene Gülle konnte zum Teil durch Bindemittel aufgefangen werden, knapp 2000 Liter gelangten in die Kanalisation.

Quelle: presseportal.de