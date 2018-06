Lübeck (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08. Juni 2018) wurde von dem Gelände eines Autohauses in Neustadt/ Holstein ein Mercedes ML entwendet. Ersten Erkenntnissen nach dürfte das Fahrzeug während des Diebstahls beschädigt worden sein. Die Kriminalpolizei in Neustadt/ Holstein sucht Zeugen. Am Freitagmorgen (08. Juni 2018) mussten Mitarbeiter eines Autohauses an der Eutiner Straße in Neustadt/ Holstein feststellen, dass ein schwarzer Mercedes ML im Fahrzeugbestand fehlte. Offenbar wurde das Fahrzeug in der Nacht zu Freitag vom Betriebsgelände entwendet. Während der Tat beschädigten die Täter wahrscheinlich beim Ausparken einen weiter vorn stehenden weißen Mercedes und hinterließen entsprechende Unfallspuren. Die Beamten der Kriminalpolizei in Neustadt/ Holstein ermitteln wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Es werden Zeugen gesucht, die in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen, Fahrzeuge oder den Tathergang in der Eutiner Straße beobachtet haben. Des Weiteren suchen die Ermittler den entwendeten schwarzfarbenen Mercedes ML (Baujahr 2015), der an der Beifahrerseite deutliche Beschädigungen aufweisen dürfte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Neustadt/ Holstein unter der Telefonnummer 04561-6150 entgegen.

Quelle: presseportal.de