Lübeck (ots) – Seit dem 10. Dezember 2017 war der 46-jährige Frank D. aus einer Klinik in Neustadt in Holstein abgängig. Die Polizeidirektion Lübeck bat um Hilfe bei der Suche. Er konnte am Freitag, 29. Dezember 2017, wohlbehalten in Gütersloh angetroffen werden. Die Polizei dankt für die Mithilfe.

Quelle: presseportal.de