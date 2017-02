POL-HL: OH-Neustadt i.H. / Rauchmelder und Polizei retten Mieterin aus Wohnung

Lübeck (ots) – Am Dienstag (21.02.2017) wurde die Polizei in Neustadt über einen piependen Rauchmelder informiert. Die Beamten retteten später eine Rentnerin aus ihrer verrauchten Wohnung. Gegen 13.30 Uhr bemerkte ein Mieter eines Hochhauses im Weidenkamp den immer wiederkehrenden Warnton des Rauchmelders. Eine Rauchentwicklung hatte er zu dem Zeitpunkt nicht festgestellt. Als die Beamten eintrafen, nahmen sie Rauch aus der betroffenen Wohnung wahr. Daher wurde sich schnell Zugang zur Wohnung verschafft, die Eingangstür eingetreten. In der verrauchten Küche lag die 77-jährige Mieterin auf dem Boden und konnte durch die Polizei rechtzeitig gerettet werden. Sie kam mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Das Essen auf dem eingeschalteten Herd hatte den Rauch verursacht. Die Wohnung wurde gelüftet und kann weiter bewohnt werden. Auch ein eingesetzter Polizeibeamter ließ sich vorsorglich in einer Klinik untersuchen.

Quelle: presseportal.de