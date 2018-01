Lübeck (ots) – Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt / Holstein ist am Freitagmorgen (12.01.2018) eine PKW-Fahrerin schwer verletzt und zwei Fahrzeuge stark beschädigt worden. Gegen 07.50 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines dunkelblauen BMW aus der Straße Butzhorn in den als Hauptstraße beschilderten Sandberger Weg einzufahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah die 33-jährige Ostholsteinerin den von links auf dem Sandberger Weg herannahenden silbergrauen VW Golf eines 78-jährigen Ostholsteiners und es kam zum Unfall. Dabei wurde die Fahrerin des BMW in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sodass sie sich nicht allein aus dem Fahrzeug befreien konnte. Die örtliche Feuerwehr rettete die Frau mit schwerem Gerät aus dem verunfallten Fahrzeug. Sie wurde durch den Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des VW Golf blieb unverletzt. Die Beschädigungen waren an beiden Fahrzeugen so groß, dass sie abgeschleppt werden mussten. An den durch den Unfall beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro. Die unfallbedingte Sperrung wurde gegen 09.00 Uhr aufgehoben. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt in Holstein unter der Telefonnummer 04561/6150 zu melden.

Quelle: presseportal.de