POL-HL: OH-Neustadt in Holstein-Brückstraße / Feuer in der Innenstadt -Kriminalpolizei ermittelt

Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagmorgen (10.03.) wurde Qualm auf dem Dachgeschoss eines Hauses in der Neustadter Innenstadt gemeldet. Um kurz nach 07.00 Uhr trafen die alarmierte Feuerwehr und Polizei ein. Das brandbetroffene Haus ist zurzeit nicht bewohnt und wird grundsaniert. Aus noch nicht geklärter Ursache brach das Feuer offenbar im 1. OG aus und konnte schnell gelöscht werden. Da durch den Brand ein tragender Deckenbalken erheblich beschädigt wurde, war das THW, Ortsverband Neustadt, eingebunden, um die Statik der Decken zu sichern. Seitens der Freiwilligen Wehren Ostholstein wurden Neustadt und Sierksdorf eingesetzt. Die Straße wurde durch die Polizei für eine halbe Stunde gesperrt. Nachdem die Feuerwehr die Brandstelle an die Polizei übergeben hatte, nahm ein Brandermittler der Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Es wird in alle Richtungen ermittelt.

Quelle: presseportal.de